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’’Даже кафель сорвало!’’ Россию всколыхнуло мощное землетрясение: все подробности

05.09.2018 12:32
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’’Даже кафель сорвало!’’ Россию всколыхнуло мощное землетрясение: все подробности

В России на Урале 5 сентября произошло мощное землетрясение. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда достигла 5,5 на глубине 10 км. Толчки были достаточно ощутимые, пишет КП.

При этом местные жители рассказывают, что их дома буквально расшатывало. "Трясло так, что кафель сорвало", — говорят они.

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Россия, Донбасс, землетрясение, Урал
 
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