Миф о губительном влиянии любимого напитка на здоровье наконец-то разрушен. Более того – названа полезная для сердца доза.

Ранее мы писали, что кофе повышает эффективность тренировок в спортзале, а три чашки напитка продливают вашу жизнь.

И вот теперь ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне установили, что четыре чашки кофе в день положительно влияют на активность клеток сердца и их способность к восстановлению. Такая порция может помочь в профилактике диабета второго типа, сердечных заболеваний и инфаркта.

Все дело в том, что кофеин стимулирует работу важных регуляторных белков в клетках миокарда.

Эксперимент проводили на мышах, переживших сердечный приступ. Им 10 дней давали кофеин вместе с водой. Их доза равнялась приему человеком четырех чашек кофе в день. В результате животные восстанавливались быстрее. Интересно, что мышам в возрасте и с ожирением кофе тоже пошло на пользу.

Ну что ж, мы с чистой совестью бежим за третьей чашкой. Или уже четвертой?

Источник: https://from-ua.com