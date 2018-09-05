Обнаружена первая акула, питающаяся водорослями (ВИДЕО)

05.09.2018 14:39

У небольших рыб-молотов обнаружены ферменты для переваривания растительной пищи - они практически всеядные.



Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что не все акулы - кровожадные хищники. Как пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net, небольшая рыба-молот, которая относится к акулам, при отсутствии "мяса" без проблем питается и растительной пищей.



Эти рыбы, которые вырастают до метра в длину и 10 кг, распространены у американского побережья обоих океанов. Обычно они питаются моллюсками и другими рыбами. Но, как неоднократно показывало вскрытие, иногда в желудках этих акул находили до 60% растительной пищи.



Ранее считалось, что они случайно поглощают водоросли при заглатывании "мясной" пищи при охоте - на кальмаров и рыбешек, которые прячутся в зарослях.



Немногочисленные сугубо плотоядные животные могут поедать и растения, но переварить такую пищу неспособны из-за примитивного и короткого кишечника.



Однако, как выяснили калифорнийские гидробиологи, молот-рыбы на самом деле усваивают питательные вещества из растительной пищи и имеют нужные для этого клеточные и биохимические механизмы.



То, как питательные вещества проникают в ткани акул, проследили при помощи радиоактивного изотопа углерод-13.



