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Ученые намерены клонировать жеребенка древней лошади
Биологический возраст находки - не менее тридцати тысяч лет.
Якутские и южнокорейские ученые не исключают возможности клонирования жеребенка древней лошади, тушу которого нашли в Верхоянском районе Якутии.
Участники раскопок уже объявили о " о готовности к дальнейшему сотрудничеству, в том числе по клонированию". Об этом заявил директор лаборатории-музея мамонта Северо-Восточного федерального университета Семен Григорьев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Сегодня в музее мамонта отобраны образцы туши древнего жеребенка, привезенного несколько дней назад из Верхоянского района. Сохранность туши животного уникальна. Мышечные ткани жеребенка достаточно хорошо сохранились, поэтому получены очень многообещающие образцы", - рассказал Семен Григорьев.
По его словам, биологический возраст находки - не менее тридцати тысяч лет. По предположению специалистов по лошадям, найденному жеребенку не больше 20 дней от роду: видно, что зубы у него только начали прорезываться.
"По поводу клонирования жеребенка могу сказать, что вместе с профессором Хваном мы сделаем все возможное, чтобы получить максимальный результат. Если в туше будет найдена живая клетка, благодаря большому опыту корейских коллег, думаем, что удастся получить клон древней лошади. Что касается вопросов клонирования мамонта, мы пока не готовы что-либо говорить об этом", - сообщил Григорьев.
Участник раскопок, профессор Хван Ву Сок из Южной Кореи отметил, что всегда рад взаимодействовать с коллегами из СВФУ.
"Я благодарен Якутии за то, что здесь мои труды получили больше признания, чем в родной Южной Корее", - признался ученый собравшимся на встрече.
Теги: Донбасс, клонирование, ученые, лошадь
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