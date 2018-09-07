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Британский дом моды отказался от натурального меха

07.09.2018 22:44
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Британский модный дом Burberry, одежду которого любит Кейт Миддлтон, объявил о намерении отказаться от использования натурального меха

И не последнюю роль в принятии такого решения сыграл недавний скандал, разгоревшийся после того, как компания сообщила в отчете, что все непроданные коллекции бренда были уничтожены. Такое сообщение не обошло стороной защитников животных, и в Burberry были вынуждены отказаться от подобной формы ведения бизнеса.

А накануне премьерного показа коллекции дизайнера Риккардо Тиши для Burberry, намеченного на середину сентября, было принято решение еще и заменить натуральный мех искусственным.

Среди брендов, которые ранее отказались от убийства животных, уже есть Ralph Lauren, Asos, Calvin Klein, Jimmy Choo, Michael Kors.

 Источник : https://ru.espreso.tv 



Теги: Донбасс, мода
 
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