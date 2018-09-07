Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Отравление в Солсбери: США, Германия, Франция и Канада обвинили спецслужбы РФ

07.09.2018 07:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Отравление в Солсбери: США, Германия, Франция и Канада обвинили спецслужбы РФ

США, Германия, Канада и Франция заявили, что «полностью уверены» в выводах Британии, которая обвиняет спецслужбы РФ в отравлении Скрипалей. Лидеры стран сделали совместное заявление, сообщает сегодня Sky News.

В частности в заявлении сказано, что действия двоих сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении, «почти наверняка» были согласованы с высшим руководством России.

В совместном заявлении были подтверждены намерения «подрывать враждебную деятельность сетей зарубежных разведслужб на наших территориях, поддерживать запрет на химическое оружие».

Также лидеры государств приветствовали прогресс в расследовании преступления и призвали всех, кто располагает дополнительной информацией, обращаться к представителям власти Британии.

Источник : https://donpress 



Теги: США, Донбасс, Франция, отравление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх