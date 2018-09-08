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Плавучий кран столкнулся с Керченским мостом

08.09.2018 15:32
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Плавучий кран столкнулся с Керченским мостом

Сегодня утром, 8 сентября, произошло столкновение плавучего крана с автодорожной частью Керченского моста в Крыму. Об этом сообщает российское управление дорог «Тамань».
Кран сорвался с якоря и, столкнувшись с мостом, повредил мачту освещения транспортного перехода и барьерное ограждение.
«В 6.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)», — сказано в сообщении.
На данный момент движение по мосту не перекрыто, однако, из-за сильного ветра, скорость движения по Крымскому мосту ограничена до 40 км/ч.
«Движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения повреждений инцидента», — уточняют в управлении дорог.
На устранение последствий столкновения потребуется 6−8 часов, однако работы будут возможны после снятия штормового предупреждения.
По данным метеорологов скорость ветра достигает 12−17 м/с, порывы — до 20 м/с. Высота волн — 13−20 дм.
Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив, кран
 
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