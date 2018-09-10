Ученые назвали пробиотики вредными

10.09.2018 21:32

Пробиотики рекомендуют для восстановления кишечной микрофлоры.



Вопреки существующей догме, пробиотики оказались вредны для человека. Раньше считалось, что популярное средство помогает поддерживать микрофлору кишечника в идеальном состоянии. Последние исследования говорят обратное.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnpmag.com.



Автор нового исследования, доктор Эран Элинава из Института Вейнцмана, доказал, что лишь у 4 из 10 респондентов пробиотические микробы вообще задержались в кишечнике. То есть, не все люди в принципе чувствительны к подобным препаратам.



Пробиотики рекомендуют к приему после курса антибиотиков для восстановления кишечной микрофлоры. Теперь же советуют этого не делать: во многих случаях пробиотики провоцируют развитие негативных последствий.



Да и для профилактики (а так поступает немалое количество обеспокоенных своим здоровьем людей) пить пробиотики тоже не стоит. На здоровом организме «полезные» бактерии либо никак не сказываются, либо вредят и пищеварению, и работе мозга - они нарушают процесс обработки кратковременной памяти.