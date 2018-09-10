Учёные разработали зонтик, под которым всегда лето

10.09.2018 16:18

Зонт обладает способностями световой терапии.



Специалисты в области туризма выяснили, чего отдыхающим не хватает по возвращении домой. Как удалось определить учёным, основным источником пробуждения воспоминаний является запах.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.



И зачастую, чтобы человек вспомнил что-то приятное, ему не обязательно вдыхать тот же аромат, который ассоциируется в его памяти с тем или иным воспоминанием. Для этого существует особая комбинация запахов. Такая комбинация присутствует в новейшей разработке. Когда зонт открывают, специальная технология выпускает малое количество такого аромата.



Человек неосознанно вспоминает приятно проведённое время, и даже в холодный дождливый день под его зонтом всегда царит лето. В то же время эти запахи – микс цитрусовых, лекарственный жасмин и лёгкий аромат мускуса – повышают уверенность и понижают уровень стресса.