Кремль "прокололся": Россия подготавливает почву для устранения одиозного блогера Анатолия Шария

11.09.2018 16:28

Представитель российской делегации призывал на Международной конференции ОБСЕ наказать Украину за то, что она якобы убила блогера Анатолия Шария. Те кто знаком с творчеством блогера, удивились этому заявлению, поскольку знают, что он пока что жив.

На Международной конференции ОБСЕ по свободе слова, которая состоялась сегодня, представитель российской делегации призвал покарать Украину за убийство Шария. Об этом стало известно благодаря посту Ольги Лень в соцсети. Присутствующие, которые знакомы с блогером, несколько удивились, учитывая то, что Анатолий Шарий в данный момент жив. Однако пользователи в Интернете начали говорить о новом шаге Кремля, в котором Россия предпримет все возможное, чтобы устранить Шария и обвинить в этом Украину. Специалисты, в свою очередь, пока что не комментируют слова представителя российской делегации. "После таких "оговорок" у жертвы есть от силы пара дней", - комментируют пользователи.

Блогер на сегодняшний день никак не отреагировал на слова делегата, который выступил на Международной конференции ОБСЕ.

Источник "Диалог.UA"