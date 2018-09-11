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Побитий Жириновським у Москві "бандерівець" виявився жителем Луганська
Лідер ЛДПР Володимир Жириновський під час мітингу у Москві проти пенсійної реформи побив громадянина України, жителя Луганська
Українець подав на Жириновського заяву у поліцію, повідомляє Depo.Донбас з посиланням на РИА Новости.
"Надійшов матеріал перевірки за заявою громадянина 1980 року народження, жителя Луганської області, про те, що на Пушкінській площі його вдарив по обличчю депутат Держдуми Жириновський ", - сказав депутат від ЛДПР Василь Власов.
"Джерело ТАСС стверджує, що житель Луганська приїхав в Москву 9 вересня і зупинився в хостелі", - пише "Нова газета" з посиланням на ТАСС.
Телеканал 112 опублікував скрін закордонного паспорта українця.
Нагадаємо, один з охоронців Жириновського під час потасовки обізвав громадянина України, якого побив депутат, "бандерівцем".
Російська поліція розпочала перевірку після бійки на неузгоджену мітингу в Москві за участю Жириновського
Теги: Донбасс, Луганск, избиение, Жириновский
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