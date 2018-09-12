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Администрация Трампа готовит для РФ "тотальную экономическую изоляцию": США выдвинули ультиматум Москве
Администрация Трампа готовит для России "тотальную экономическую изоляцию", если та поддержит наступление Асада на Идлиб, пишет журналистка The Daily Beast Кимберли Дозьер со ссылкой на анонимный источник.
"Это произойдет не только в том случае, если они применят химоружие, но и в том, если они помогут наступлению на город", - сообщил ей американский чиновник. По словам одного из сотрудников Госдепартамента, в понедельник спецпредставитель по Сирии Джим Джеффри и специальный посланник Джоэл Рэйберн отправились в Женеву, чтобы добиться европейского консенсуса относительно жесткого предупреждения в адрес Москвы и Сирии.
"Они будут взаимодействовать со странами-единомышленниками по ситуации в Идлибе, подтвердят нашу позицию насчет того, что любое военное наступление будет безрассудной эскалацией конфликта, и будут настаивать на достижении прогресса в женевском процессе", - сказал чиновник. Автор статьи пишет: "Пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин заявил, что у него "на данный момент нет комментария" по поводу планов наказать Россию за наступление на Идлиб.
Но, показывая сложность задачи, с которой американские чиновники сталкиваются при любых попытках изолировать Москву, он отправил ссылку на заявление Кремля о встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, состоявшейся в понедельник с целью обсуждения "экономического, гуманитарного и военного сотрудничества". "По прогнозу высокопоставленного западного чиновника, находящегося в Вашингтоне, наступление на Идлиб станет одной из сфер, где будет достигнуто всеобщее согласие, даже со стороны тех европейских чиновников, которые прежде остерегались ужесточения санкций", - передает Дозьер.
"Существует желание надавить на Кремль... Мы поддерживаем наших американских партнеров в том, что касается действий, предпринимаемых нами для сдерживания и обуздания России", - сказал другой высокопоставленный западный чиновник, не осведомленный, однако, о новых мерах, связанных с возможным наступлением на Идлиб. "Сейчас идет работа над тем, как нам структурировать и выстроить режим санкций у нас в ЕС, - сказал второй чиновник. - Американская система предполагает второй раунд санкций через 90 дней. Мы с партнерами по ЕС изучаем, что еще мы можем предпринять, особенно в плане режима по химоружию.
Мы также выясняем, какие меры окажут наибольшее влияние, как попытаться изменить поведение и расчеты Кремля". Добавим, что страны Европейского Союза обнародовали новое санкционное решение в отношении российских агрессоров. Также примечательно, что сам Владимир Путин признал, что Российская Федерация, по сути, постепенно становится страной-банкротом.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, изоляция, Дональд Трамп
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