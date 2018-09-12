Французы научили ворон убирать мусор в парках

12.09.2018 15:30

Теперь птицы работают дворниками.



Мы уже не раз писали, насколько вороны умные, хитрые и порой даже безрассудно игривые, когда дело касается взаимоотношений их, скажем, с уличными собаками или котами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.



Но эти птицы порой не прочь утереть нос даже человеку, демонстрируя, например, такие чудеса, как уборку мусора на улицах города (самостоятельно подбирают окурки, бумажки и относят их в урну).



Это качество ворон давно подмечено орнитологами, не так давно, к примеру, использовать умных птиц для сборки мусора в парках догадались специалисты одной из французских клининговых компаний, которые организовали в парке Пюи-дю-Фу поселка Лез-Эпесс (Западная Франция, регион Вандея) эксперимент по очистке территории заповедника с помощью ворон.



Птицы за небольшое вознаграждение собирают окурки, бумагу и прочий мелкий мусор, который оставляют многочисленные гости парка, среди которых, как показывает практика, с каждым годом все больше нечистоплотных и плохо воспитанных людей.



Вороны, конечно, порой и сами подбирают мусор за такими горе-туристами, однако специалисты с помощью поощрительной кормежки решили организовать пернатых и сделать их постоянными уборщиками заповедной территории. И, судя по всему, у организаторов этого эксперимента результаты превзошли все ожидания…