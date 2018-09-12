Кремль дрожит: Трамп готовится ввести санкции против любого, кто влез в выборы США

12.09.2018 10:45

Сегодня, 12 сентября, президент Дональд Трамп может подписать важнейший документ о введении санкции против людей, которые вмешивались в выборы США. Об этом сообщает издание Reuters, передает "Диалог.UA".

Объявленная российским правительством и президентом Путиным пенсионная реформа - яркий показатель того, что "сверхдержава" - реальный банкрот, который намерен решить свои проблемы опять за счет простого населения. Отмечается, что администрация президента уже разработала черновой вариант документа без Конгресса, так как хочет провести данный документ намного быстрее, чем аналогичные документы от сената и Палаты представителей. Согласно источникам, Трамп может подписать данный документ уже сегодня, однако точная дата станет известна немного позже.

Отмечается, что в приказе будет четко прописано понятие "вмешательство" и под ним будут понимать: систематический "слив" секретной политической информации, попытку взлома "избирательной инфраструктуры" или попытку изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Сети. Санкции будут вводиться в том случае, если американские спецслужбы предоставят достаточное количество свидетельств. В случае когда Путину надоест терпеть санкции от Британии и они заденут его лично, Россия выступит с вооружением и развяжет новый военный конфликт. Трамп перед своими сторонниками сделал неожиданное заявление о встрече с Путиным.



Источник: www.dialog.ua