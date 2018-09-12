- Пугачёва сделала сенсационное признание22:01
- Тимофеев и Трапезников стали персонами нон-грата в «ДНР»21:45
- Украина наносит новый удар агрессору: арестованы "дочки" крупнейших банков Российской Федерации20:03
- Украину ожидает новая волна трудовой миграции: эксперт указал на причину19:30
- Раскол Запада неизбежен: политолог дал тревожный прогноз по антироссийским санкциям19:03
- Соцсети: ФСБ РФ хочет назначить главарем ОРДО Захарченко18:45
- Когда Россия прекратит военную агрессию на Донбассе, – мнение18:15
- Администрация Трампа готовит для РФ "тотальную экономическую изоляцию": США выдвинули ультиматум Москве 17:14
- Оккупанты в Крыму подняли по тревоге самолеты17:00
- Французы научили ворон убирать мусор в парках15:30
Пугачёва сделала сенсационное признание
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая последние месяцы находилась в Европе, всё-таки вернулась в Москву и призналась журналистам в том, что хочет уйти на покой.
Как передает Replyua.net со ссылкой на politeka.net, недавно Пугачёва была вместе с семьей в Юрмале и вернулась домой в Москву на поезде. На платформе певицу встречали журналисты, которые задали ей несколько вопросов. «С детьми всё хорошо, но я так устала», - заявила Пугачёва в интервью журналистам. Нужно отметить, что поклонники были встревожены состоянием здоровья артистки ещё несколько месяцев назад.
Она сама признавалась в том, что начала быстро стареть, и здоровье резко ухудшилось. Ранее СМИ сообщили, что продолжительное время Пугачёва лечилась от сахарного диабета. По собственному признанию, она часто испытывает слабость, и у неё имеются проблемы с ногами.
Теги: Россия, Донбасс, Алла Пугачева, певица
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Найдена идеальная няня для детей Пугачёвой и Галкина (ВИДЕО)
- "Мы с тобой!" - российский шоу-бизнес встал на защиту Пугачевой
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле
- Мнение: Переворот в Луганске ударил по РФ
- Тимофеев и Трапезников стали персонами нон-грата в «ДНР»21:45
- Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу21:33
- В Станице Луганской построят новый мост21:16
- На Донетчине заработали 10 удаленных рабочих мест ПФУ по обслуживанию граждан20:18
- По подозрению в убийстве Захарченко задержана группа строителей — соцсети19:15
- Соцсети: ФСБ РФ хочет назначить главарем ОРДО Захарченко18:45
- Когда Россия прекратит военную агрессию на Донбассе, – мнение18:15
- Оккупанты ОРДО будут поставлять «свои» автобусы в ОРЛО17:56
- Оккупанты проводят в СИЗО учения по «ликвидации бунтов»16:48
- В «ДНР» определились, кто будет представлять «республику» на переговорах ТКГ в Минске15:45
- Знаки Зодиака с самым тяжелым характером22:35
- Врачи назвали самую вредную позу для сна22:12
- Пугачёва сделала сенсационное признание22:01
- Тимофеев и Трапезников стали персонами нон-грата в «ДНР»21:45
- Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу21:33
- В Станице Луганской построят новый мост21:16
- 7 простых привычек, которые защитят ваш дом от ссор и привлекут в него достаток21:00
- Насалик подтвердил повышение цен на газ для населения20:35
- На Донетчине заработали 10 удаленных рабочих мест ПФУ по обслуживанию граждан20:18
- Украина наносит новый удар агрессору: арестованы "дочки" крупнейших банков Российской Федерации20:03
- Знаки Зодиака с самым тяжелым характером22:35
- Врачи назвали самую вредную позу для сна22:12
- 7 простых привычек, которые защитят ваш дом от ссор и привлекут в него достаток21:00
- Что сделать, чтобы плохая примета не сбылась16:15
- Медики объяснили, почему вредна разогретая пища14:01
- Японский метод лечения водой: самый простой путь к здоровью11:48
- Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса09:00
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО