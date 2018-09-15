​"Уже обсуждаем детали", - Варшава дала добро на базу войск США прямо на границе с Россией

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак предупредил о скором размещении на польской территории американских военных. Пропагандистские СМИ РФ уже закатили истерику, передает "Диалог.UA". На днях в Пентагоне состоялись польско-американские переговоры по вопросам обороны. Обсуждались вопросы защиты Польши, имеющей общие границы со страной-агрессором Россией. Говорили, среди прочего, и о размещении группировки американских войск на польской территории. Блащак уверяет, что достигли важной договоренности. Так, со слов министра, есть "реальный шанс", что от путинского режима Польшу будут защищать ВС США. Более того, в ходе переговоров, уверяет Блащак, говорили не просто о возможности, а о "деталях" размещения группировки. Конкретные сроки он не назвал. Стоит отметить, что уже 18 сентября американский лидер Дональд Трамп посетит с рабочим визитом Варшаву. Вполне возможно, что тогда соглашение о размещении войск США в Польше будет закреплено официально. В Кремле по этому поводу очень нервничают, что транслируют пропагандистские СМИ РФ.
Источник : https://www.dialog.ua/
Теги: США, Донбасс, Варшава
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