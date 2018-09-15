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ДТП в Ленинградской области РФ унесло жизни четырех украинцев
15.09.2018 20:15
В Волосовском районе Ленинградской области России в результате столкновения грузовика и автобуса погибли четверо украинцев. Один гражданин Украины был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.
По ее информации, ночью в субботу, около 01:00, столкнулись грузовик и микроавтобус. Погибшие — водитель «Мерседес Спринтер» и его пассажиры (мужчина 1969 г. р., женщина 1984 г. р., женщина 1991 г. р.).Госпитализирован в тяжелом состоянии пассажир 1998 г. р.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель украинцев в РФ.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, ДТП, украинец
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