- Пес спас американца от тюремного заключения22:47
- Над Киевом завьется флаг России: в Кремле пригрозили Украине наступлением22:22
- Раздел: Технологии 0 Найден способ взломать любой компьютер в мире21:22
- Президент-вор: эксперт рассказал о космических богатствах агрессора Путина21:09
- Вашингтон готов помочь Украине с обороноспособностью, - представитель Госдепа20:40
- ДТП в Ленинградской области РФ унесло жизни четырех украинцев20:15
- «Не выдержит и развалится»: эксперт предрек Крымскому мосту трагическое будущее19:49
- Столтенберг заявил, что НАТО не уступит России и объявил об увеличении военных расходов19:35
- "Уже обсуждаем детали", - Варшава дала добро на базу войск США прямо на границе с Россией 19:22
- Эксперты подсчитали доходы пиратских сайтов с сериалами18:55
Готовьтесь, будет как в СССР: подробности новых санкций против РФ
После введения нового пакета санкций Россию снова закроют «железным занавесом», пишет politeka.
Россия не предоставила США «поддающихся проверке заверений», что не будет использовать в дальнейшем боевые отравляющие вещества, а также отказала в инспекции касательно наличия на территории страны химического оружия.
Об этом сообщила помощник госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Синг на слушаниях в американской палате представителей.
В ответ на такие шаги Российской Федерации США готовятся ввести в ноябре второй более жесткий пакет санкций из-за «дела Скрипалей».
Госдепартамент США ранее поддержал позицию Великобритании и возложил ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на российские спецслужбы. Первый пакет санкций был введен в конце августа согласно закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 г.
«Мы планирует ввести очень серьезный второй раунд санкций в соответствии с законом», – рассказала Синг.
Также представитель Госдепа США уточнила, что дедлайн наступает в ноябре. Синг подчеркнула, что международное сообщество не должно мириться с таким поведением, особенно «в части отравления и убийства собственных граждан».
Первый пакет санкций предусматривает запрет на продажу России вооружения и любой оборонной продукции, а также на финансирование подобных сделок и предоставление кредитов со стороны государственных структур Соединенных Штатов Америки.
Второй пакет предусматривает запрет на полеты «Аэрофлота» в США, фактическое прекращение экспорта и импорта между странами, а также полный разрыв дипломатических отношений между Россией и США.
Теги: Донбасс, СССР, санкции
- "Афганцу" вручили медаль спустя 22 года
- Накажут за всё: Генпрокуратура припомнила Януковичу год его избрания
- Страшно подумать : Горбачев допустил возобновление Союза в рамках границ СССР
- Старого донецкого Героя забыли, новый - продолжает бой
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
- Мистерия пионерии: свобода в оковах и разноликий героизм
- Над Киевом завьется флаг России: в Кремле пригрозили Украине наступлением22:22
- Боевики на Донбассе за день четыре раза нарушили режим прекращения огня.22:04
- Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил большое количество тяжелой техники боевиков18:33
- "ДНР" заявила о следе Запада и СБУ в убийстве Захарченко17:34
- Гиркин уже не скрывает крах боевиков на Донбассе: "Мы войну проиграли. Украина сильнее, ВСУ нас уничтожат" 16:48
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации16:42
- «Зачистки в самом разгаре»: в Донецке арестовали приближенного Захарченко15:23
- Никому мы здесь не нужны: Как выживает небольшой поселок при «ЛНР» (Фото)14:25
- В "ДНР" заявили, что Захарченко убил агент СБУ при помощи западных спецслужб12:46
- Боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ11:31
- Пес спас американца от тюремного заключения22:47
- Над Киевом завьется флаг России: в Кремле пригрозили Украине наступлением22:22
- Боевики на Донбассе за день четыре раза нарушили режим прекращения огня.22:04
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- Известный украинский музыкант попал в ДТП21:36
- Раздел: Технологии 0 Найден способ взломать любой компьютер в мире21:22
- Президент-вор: эксперт рассказал о космических богатствах агрессора Путина21:09
- Гройсман объявил, что не собирается идти в президенты20:55
- Вашингтон готов помочь Украине с обороноспособностью, - представитель Госдепа20:40
- Раздел: Курьезы 0 Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки20:25
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- В Раде задумали тотальную украинизацию страны: к чему готовиться
- Волонтёр рассказала о правилах безопасности при поездке в "Л/ДНР"
- Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"