«Не выдержит и развалится»: эксперт предрек Крымскому мосту трагическое будущее

15.09.2018 19:49

Построенный оккупационными властями с рядом серьезных нарушений Крымский мост, соединивший аннексированный Крым с РФ, подвергается многим разрушительным факторам. В том числе, некоторые его конструкции и отдельные участки могут не справиться с нагрузкой и развалиться. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Сегодня» заявил экс-заместитель министра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша. По его словам, мост является «рискованным объектом».



«Крымский мост я могу охарактеризовать как рискованный объект... Постоянно будет существовать вероятность того, что этот мост будет разрушен в результате того, что он расположен в такой критичной зоне, которая подвержена природным катаклизмам – очень сильные штормы, которые начинаются в той местности с ноября месяца и продолжаются практически до лета», – пояснил он.



Кваша добавил, что тот, кто строил этот мост, возможно, и не давал стопроцентной гарантии, что данный объект инфраструктуры сможет простоять 25-100 лет.