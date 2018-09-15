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Пес спас американца от тюремного заключения

15.09.2018 22:47
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Пес спас американца от тюремного заключения

Джошуа Хорнер из США, штат Орегон, который работал сантехником, был осужден на 50 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Пострадавшая в суде заявила, что обвиняемый убил ее собаку по кличке Люси, запугивал девушку и принуждал к сексу. 

Мужчина же утверждал, что пса он не убивал и просил разыскать животное. Это была собака породы черный лабрадор, которая имела несколько отличительных черт. 

Люси обнаружилась в Портленде, и с ней было все в порядке. Это стало доказательством того, что пострадавшая соврала следствию. Хорнера, который уже начал на тот момент отбывать срок, отпустили, и дело будет пересмотрено. Теперь к нему планируют приобщить новые улики. 

Прокурор заявил, что факт сексуального насилия он отрицать не может, но при этом жертва не хочет сотрудничать с полицией, не приходит в суд и убегает от полицейских.

Источник : https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, американец, тюрьма
 
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