Пес спас американца от тюремного заключения

15.09.2018 22:47

Джошуа Хорнер из США, штат Орегон, который работал сантехником, был осужден на 50 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Пострадавшая в суде заявила, что обвиняемый убил ее собаку по кличке Люси, запугивал девушку и принуждал к сексу.



Мужчина же утверждал, что пса он не убивал и просил разыскать животное. Это была собака породы черный лабрадор, которая имела несколько отличительных черт.



Люси обнаружилась в Портленде, и с ней было все в порядке. Это стало доказательством того, что пострадавшая соврала следствию. Хорнера, который уже начал на тот момент отбывать срок, отпустили, и дело будет пересмотрено. Теперь к нему планируют приобщить новые улики.



Прокурор заявил, что факт сексуального насилия он отрицать не может, но при этом жертва не хочет сотрудничать с полицией, не приходит в суд и убегает от полицейских.

Источник : https://zi.dn.ua