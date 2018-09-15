Раздел: Технологии 0 Найден способ взломать любой компьютер в мире

15.09.2018 21:22

Уязвимость позволяет преступникам выполнить атаку методом холодной перезагрузки.



Большинство современных компьютеров оказались уязвимы перед атакой, нацеленной на кражу конфиденциальных данных.



Об этом сообщается в новом исследовании компании F-Secure, пишет Хроника.инфо.



Консультант по безопасности Олле Сегердал (Olle Segerdahl) заявил, что взлом займет у злоумышленника всего пять минут. Однако для этого ему необходим физический доступ к устройству.



Она заключается в выключении или перезагрузке компьютера без остановки выполняемых задач. После этого хакер восстанавливает данные, которые остались доступными в оперативной памяти.



Современные устройства способны перезаписывать свою оперативную память, однако Сегердал обнаружил способ отключить этот процесс. Оказалось, что настройки, управляющие им, не защищены от физического вмешательства. Злоумышленник может отключить перезапись и запустить атаку с помощью внешнего USB-накопителя.