Столтенберг заявил, что НАТО не уступит России и объявил об увеличении военных расходов

15.09.2018 19:35

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал позицию организации по поводу отношений с РФ. По его словам, страны-союзники поддаваться напору России не намерены.

Об этом пишет "Голос Америки".

Столтенберг после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном сообщил, что не видит противоречия в жесткой и решительной позиции по отношению к России, объединенной с поиском диалога.

По его словам, сейчас РФ вкладывает ресурсы в многочисленные военные возможности, что вынудило союзников по НАТО впервые после "холодной войны" увеличить расходы на оборону.

Кроме того, как отметил генсек НАТО, альянс по-прежнему поддерживает Грузию и Украину в деле их вступления в организацию.

Иисточник : https://strana.ua