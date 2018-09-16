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Ликования не будет: известный российский поэт предсказал реакцию на смерть Путина
Возможной смерти нынешнего президента России Владимира Путина вряд ли будет стоить радоваться, поскольку его место может занять еще более агрессивно настроенная личность.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал популярный российский поэт Андрей Орлов (Орлуша).
"Предположим, что, как любой смертный, умирает нынешний президент России. У меня какой-то радости и ликования не будет, потому что я знаю на 90%, что на смену ему придет кто-нибудь еще хуже. Он не самый потенциально страшный человек, который есть сейчас в верхушке. А как на самом деле будет – время покажет. Давайте дождемся того дня, когда многие весело споют "Ла-ла-ла-ла", а для меня это день будет такой же, как и все другие", – говорит Орлов.
По его словам, российское общество настолько привыкло воспринимать информацию из подконтрольных государству СМИ, что образ Путина после смерти может резко измениться.
"А по поводу того, что нужно сделать при нынешней системе пропаганды в России, чтобы поменять общественное сознание, то нужно пять раз в неделю в передаче Соловьева читать по пять сказок про злого Путина и рассказать переписанную вновь историю, либо украинскую ее версию. И люди забудут, во что вчера искренне верили. Нет нормального общества, значит, нет и нормального общественного сознания. Потому что ни искренней поддержки, ни искренней ненависти нет, есть реакция на страхи и пугалки, в которые люди поверили. Со Сталиным этот финт сработал, сработает в свое время и с нынешними. Кумиры и вожди за одну ночь обращаются созданными ими же механизмами пропаганды в людоедов и серийных убийц", – отметил поэт.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, смерть, реакция
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