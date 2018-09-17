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7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете
Когда ты счастлив, хочется, чтобы об этом узнал весь мир. Однако счастье, как известно, хорошо растет только в тишине, вдали от завистливых глаз. Недаром есть такая русская поговорка: “Чем похвалишься, без того и останешься”. Помимо счастья в жизни есть и другие вещи, о которых лучше промолчать.
1. Ваши планы
Нет, речь, разумеется, не о намерении купить соковыжималку или пойти завтра в кино (хотя иногда и такие мелочи лучше оставить за скобками), а о более глобальных вещах. О планах, особенно далеко идущих, не стоит трубить, пока они не приняли мало-мальски реальные черты, а еще лучше — пока не осуществились. Причин такой несколько предосторожности: во-первых, зачастую планы — всего лишь идеи, которые легко гибнут под напором чужой критики и скептицизма, а во-вторых, получив порцию одобрения, человек, скорее всего, будет уже претворять их в жизнь с меньшим усердием.
2. Добрые дела
В христианстве все то добро, которое вы делаете, нужно делать втайне. И тогда, по слову апостола, “Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”. Это абсолютно справедливо и к носителям любой другой религии. Человек, который на каждом углу хвалится своим меценатством и помощью, вызывает не восхищение, а презрение. Уже и сами добрые дела становятся для него всего лишь пищей для самодовольного “эго” и поводом для позерства. Индийские мудрецы говорят, что ничто так не убивает благотворительность, как гордость.
3. Аскеза
Молчать следует и о том, насколько строгий образ жизни вы ведете. Воздержание во сне, еде, сексуальной жизни — полезная вещь, но лишь в том случае, если идет в союзе с эмоциональной составляющей.
4. Мужество и героизм
Внутренние испытания, переживаемые нами, имеют не меньшую ценность, чем внешние испытания. Однако первые видны людям невооруженным глазом, а вторые остаются тайными. Почему о них стоит молчать? Тут надо сказать особо. С одной стороны, вы и так получили награду в виде мудрости и опыта, а с другой — это охранит вас от излишней гордости и бахвальства. Гремит, как говорится, то, что пусто изнутри.
5. Духовное знание
То, что вы можете вместить, не каждому под силу. Не стоит обольщаться. Ваши внутренние перемены и без того отразятся в вашей жизни, поэтому, какими бы они ни были, держите все внутри.
6. Проблемы в семье
Если вы жена, молчите о недостатках мужа перед подругами и родственниками. Если вы муж, не говорите ничего дурного о жене. Конфликтов таким образом вы не решите, а вот люди будут не самого высокого мнения о ваших близких. Крепка та семья, где сор из избы не выносят.
7. О чужих проступках и негативе
Можно испачкать ботинки, а можно выпачкать душу. Душа становится грязной от сплетен, от пересказывания чьих-то нелицеприятных поступков, от осуждения, от некрасивых слов. Если вы стали свидетелем чему-то подобному, дайте этому негативу умереть в тишине вашей души. Не разносите эту заразу дальше.
По выражению классика, молчать — хорошо, безопасно и красиво.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на lime.energy
Теги: Донбасс, психология, секрет
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