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Дворцовый переворот в Кремле: генерал указал на серьезные проблемы для Путина
Ближайшее окружение Путина не в восторге от ситуации, в которую он их загнал, считает генерал
Персональные санкции против "друзей Путина" могут подтолкнуть российских олигархов на "дворцовый переворот" в Кремле или, как минимум, серьезно надавить на президента РФ.
Такое мнение озвучил в интервью "Фактам" ветеран внешней разведки, украинский эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан.
По его словам, Запад серьезно прижал окружение российского лидера, которое очень недовольно нынешним своим положением из-за личных целей Владимира Путина.
"Ситуация не нравится российским олигархам. Они уже устали от того, что им нельзя подписывать договора с иностранными партнерами, что они элементарно не могут поехать отдыхать на какой-нибудь крутой курорт", – сказал Богдан.
Генерал считает, что, как минимум, "друзья Путина" могут оказать давление на своего "хозяина", но ситуация может обернуться и еще худшими последствиями для Путина.
"Возможно, что и в России дело дойдет до "дворцового переворота", если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится", – прогнозирует ветеран разведки.
Ранее известный российский финансист и блогер Слава Рабинович называл главный способ, как свергнуть Путина. По его мнению, российский народ еще не созрел на революцию, поэтому Запад должен вводить персональные санкции против "друзей Путина" – олигархов и политиков, что в итоге может повлечь за собой "дворцовый переворот" в Кремле.
Напомним, в начале апреля США ввели новые санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе миллиардеров, а также высокопоставленных чиновников. Также пострадали и крупные российские компании. Был опубликован полный список изгоев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, переворот, Путин, Кремль
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