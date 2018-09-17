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Кремль "дожал" Лукашенко: президент Беларуси экстренно летит в Сочи к Путину
Президент Беларуси Александр Лукашенко едет в Сочи на встречу к российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы назвать имя своего преемника.
С громким инсайдом о Беларуси выступил близкий к Кремлю telegram-канал "Незыгарь", передает "Диалог.UA" со ссылкой на ЛентаUA.net. Кремль неофициально через подконтрольные ресурсы продолжает распускать слухи о скорой смене власти в Беларуси.
"Незыгарь" выступил с очередной "сенсацией" о том, что Лукашенко якобы согласился на требование Кремля покинуть президентский пост. Именно с этим, утверждает telegram-канал, и связан скорый визит белорусского лидера в Сочи на встречу с Путиным. Произойдет это уже 21 сентября.
"Лукашенко дали время подумать, и он должен будет сообщить президенту (Путину - ред.) имя своего преемника", - отметил "Незыгарь", добавив, что "дальнейшее его (Лукашенко) пребывание (у власти), как и продолжение семейной династии (через сына - ред.) отвергли". Важно отметить, что в РФ в последнее время начали активно всплывать инсайды не только о смене власти в Беларуси, но и о планах Кремля оккупировать всю республику.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, президент, Путин, Беларусь, встреча, Лукашенко
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