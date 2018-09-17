Турция идет на риск военного конфликта с Россией: ситуация в Сирии на грани критической

17.09.2018 20:55

Турецкая армия и президент Эрдоган готовы к военной конфронтации с Россией в сирийском Идлибе, где российско-сирийская коалиция готова начать штурм города. На данный момент Турция активно снабжает оружием боевиков и повстанцев, которые воюют против России и диктатора Асада. В Идлибе для Анкары все идет не по плану, мирного решения ситуации не предвидится.

Однако Турция не намерена сдаваться: она усиливает военное присутствие в Сирии и поставляет боевикам оружие, констатирует немецкое издание Die Welt. Из недавних переговоров с Россией и Ираном о судьбе Идлиба Турция вышла ни с чем - стороны отклонили требование Анкары о перемирии. "Но сдаваться Турция не намерена: она вооружает свои войска в Идлибе и поставляет боевикам оружие. Это доказывают видеозаписи в Интернете и сообщения Reuters. Неужели Турция идет на риск конфронтации с сирийской армией и тем самым с Россией? Или же это всего лишь угрожающие жесты, спасающие Анкару от потери лица?" - задается вопросами автор статьи Альфред Хакенбергер.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, задача Турции в Идлибе состоит в том, чтобы "не допускать атак и сдерживать террористические группировки". Под группировками министр понимает "тесно связанную с "Аль-Каидой" организацию HTS, под контролем которой находится до 60% региона Идлиб", сообщает издание.

В последние месяцы, продолжает автор, "Анкара безуспешно пыталась распустить экстремистскую организацию. Существовали планы по интеграции боевиков в созданную в 2017 году в Турции Сирийскую национальную армию, которая воюет на севере Сирии с ненавистными Анкаре курдами. Помимо этого, Турция думала о том, что без террористов из HTS* для России не будет смысла атаковать Идлиб". Планы Анкары провалились, констатирует журналист. "Вся ее сирийская политика оказалась на кону.

Если Идлиб будет захвачен [правительственными войсками], она потеряет свои боевые отряды Национальной армии". "Теперь правительство щедро снабжает разнообразные группы боевиков в Идлибе оружием и боеприпасами". Reuters цитирует одного полевого командира, который указывает на то, что им "пообещали полную поддержку турецкой армии в случае затяжной войны". Несомненно, турецкое оружие окажется и у боевиков, поскольку боевики в Идлибе сформировали в преддверии военной операции единый штаб обороны, говорится далее.

По мнению политических наблюдателей, "весьма маловероятно", что Анкара в случае наступления сирийской армии рискнет пойти на конфронтацию. "Однако исключать этого на фоне наращивания военного присутствия не стоит", - комментирует автор. "Соседняя Сирия имеет для президента Эрдогана слишком большое значение, чтобы бездействовать и смотреть на то, как там переделываются сферы влияния, - отмечает автор статьи. - С началом гражданской войны в стране в 2011 году турецкие власти поддерживали силы, выступавшие против президента Асада, - Анкара вложила в оппозицию миллионы". После того "как Асаду при поддержке России и Ирана удалось удержаться в седле, Турция два года назад взяла более прагматичный курс и попыталась извлечь стратегическую выгоду из новой ситуации", передает Хакенбергер.

Сегодня, добавляет автор, значительная часть территории северной Сирии занята турецкими войсками и верными Анкаре частями Сирийской национальной армии. "Поставки оружия боевикам при этом становятся откровенным афронтом в адрес России. Турция пытается оказывать давление и дает понять, что битва за Идлиб будет долгой и сложной. Анкара во что бы то ни стало хочет добиться перемирия - лишь так ей удастся спасти боевиков в Идлибе, которые смогут перебраться в подконтрольную Турции часть страны", - говорится в статье.

В пятницу в Стамбуле состоится встреча представителей Турции, России, Франции и Германии, посвященная Идлибу, передает Die Welt. По мнению оппозиционного активиста из Идлиба по имени Ахмед, "операция все равно начнется". Город окружен правительственными войсками, которые ждут приказа к наступлению. Турция не останется в стороне, отмечает он. Однако "Анкара ничего не сможет противопоставить России", пессимистично замечает он. Напомним, в США рассказали, что ждет Россию, если Путин поддержит наступление Асада в Идлибе.



Источник: www.dialog.ua