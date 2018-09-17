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В США акула напала на людей, есть погибшие

17.09.2018 10:15
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В США акула напала на людей, есть погибшие

Погиб 20-летний мужчина.

В американском штате Массачусетс акула напала на человека, от полученных травм мужчина погиб. Об этом сообщает ВВС.

В сообщении говорится, что инцидент произошел вчера, 15 сентября, в городке Велфи (штат Массачусетс) на одном из пляжей города. Мужчина в возрасте 20 лет занимался серфингом, когда его атаковала акула.

Отмечается, что спасатели достали его из воды, но позже в больнице мужчина погиб от полученных ранений. Имя погибшего пока не обнародовали, однако его семью известили об инциденте.

Власти города закрыли минимум на сутки все пляжи.

Источник: https://antikor.com.ua 

 

 



Теги: США, Донбасс, акула, нападение
 
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