Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" находится в коме

17.09.2018 17:00

Стало известно о состоянии известного российского актера Евгения Леонова-Гладышева, который был госпитализирован в тяжелом состоянии в августе.

Тогда врачи диагностировали у 66-летнего артиста серьезную черепно-мозговую травму, которую он получил при нападении. Актер направлялся на съемки в Москву.

По словам специалистов, повреждение было настолько сильным, что у Леонова-Гладышева началось кровоизлияние в мозг. Как сообщает "Стархит", актер впал в кому, из которой не выходит на протяжении месяца.

Евгений Леонов-Гладышев снялся в более чем ста фильмах и сериалах. Среди его работ - такие известные картины, как: «Рожденная революцией», «Место встречи изменить нельзя», «Инспектор Лосев», «Мастер и Маргарита», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и другие.

Источник: https://antikor.com.ua