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Названо самое смертоносное заболевание в мире
Каждый четвертый является носителем.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулез стал самым смертоносным заболеванием в мире, опередив синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В отчете ВОЗ отмечается, что в 2017 году 10 миллионов человек заболели туберкулезом, от болезни умерло 1,6 миллиона человек.
С 2000 года смертность от туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных сократилось на 44%, среди ВИЧ-отрицательных лиц - на 29%. Именно люди с ВИЧ находятся под угрозой особенно быстро заболеть туберкулезом.
Количество новых случаев ежегодно сокращается на 2%, отметили в ВОЗ. Быстрые темпы - в Европе и Африке, 5% и 4% соответственно. Впрочем, около 3,5 миллиона случаев остаются недиагностированными или незарегистрированными.
По данным организации, профилактике и лечению туберкулеза в странах с низким и средним доходом в 2018 году не хватает 3,5 миллиарда долларов. Сумма может вырасти почти вдвое к 2022 году, если не принимать меры.
Проблемой является и то, что все больше людей имеют резистентную форму туберкулеза - болезнь не реагирует на рифампицин, наиболее эффективный препарат первой линии.
По оценкам ВОЗ, каждый четвертый является носителем туберкулезной инфекции.
Теги: Донбасс, туберкулез, болезнь, медицина, заболевания
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