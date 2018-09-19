В России хотят начать войну с Израилем: заявление российского депутата вызвало громкий скандал

19.09.2018 14:03

Между Россией и Израилем продолжает набирать обороты громкий скандал, связанный с крушением самолета "Ил-20" и гибелью 15 российских военных.

Первый заместитель председателя комитета российской Думы по обороне Александр Шерин заявил о необходимости военного удара по территории Израиля с целью уничтожения аэродрома, с которого был осуществлен взлет израильских истребителей.

Об этом депутат заявил в прямом эфире российское радиостанции "Говорит Москва". Заявление российского чиновника подхватили СМИ и информационные агентства, однако в социальных сетях его заявление вызвало настоящий скандал. Шерин предложил перебросить российские ракетные комплексы с Дальнего Востока в Сирию и нанести поражающие удар по израильской территории. "Я призываю системы "Бастион", "С-400", "Искандер" показать, как они реально работают... вот то же самое надо сделать с той площадкой (авиабаза ВВС Израиля), с которой взлетают самолеты", - заявил он.

При этом заявление чиновника с угрозами возмутило Сеть и спровоцировало настоящий скандал из-за открытых призывов к войне с Израилем, которая станет неминуемой. Однако часть аудитории угрозы россиянина насмешили: люди считают, что российская армия не в состоянии проводить серьезные боевые действия.



Источник: www.dialog.ua