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Россия модернизирует тяжелое вооружение времен «холодной войны»
В Российской Федерации занялись модернизацией вооружения времен «холодной войны». Об этом сообщает National Interest, ссылаясь на материалы Агентства иностранных военных исследований армии США (FMSO).
В частности, речь идет о 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион» и 240-миллиметровом миномете 2С4 «Тюльпан». Оба эти виды вооружения могут стрелять ядерными снарядами. После завершения «холодной войны» большая часть этого оружия хранилась на складах, но сейчас Россия решила его модернизировать и адаптировать для современных нужд.
В публикации сказано, что по некоторой информации, 2С4 оборудуют современными системами командования и управления, а также улучшенными системами связи и управления огнем. Кроме того, предполагается обновление или замена трубы и механизма возвратной пружины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, оружие, Холодная война, вооружение
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