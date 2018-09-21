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В пещере на Марсе разглядели силуэт пришельца
Открытие сделал известный уфолог.
Неугомонный уфолог и искатель правды Скотт Уоринг сделал очередное громкое заявление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам тайванского исследователя, он рассматривал снимки Марса, сделанные американским ровером «Спирит», и обнаружил на одном из фото затаившегося в пещере пришельца. Вот что пишет специалист:
"Друзья, я нашел на Марсе это лицо рептилоида, выглядывающее на свет из темноты пещеры. Создается впечатление, что инопланетянин решал в тот момент, нападать ему на марсоход или оставаться в своем укрытии. Можно также предположить, что данное существо оказалось напугано появлением робота. Наконец, не исключаю, что это был не живой организм, а давно окаменевшие останки. Так или иначе, перед нами невероятно интересная находка. Было бы здорово, если бы НАСА повернуло тогда ровер и запечатлело рептилоида более качественно. Жаль, что ведомство не выполняет просьбы обычных людей вроде нас с вами".
А почему Скотт уверен, что ровер в тот момент не развернулся и не снял гуманоида более качественно, задается естественным вопросом один и пользователей Интернета? Другое дело, что такой снимок сотрудники НАСА никогда не выложат в свободный доступ…
Теги: Донбасс, космос, Марс, пришельцы, пещера
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