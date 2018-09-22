- Венгрия выступила против автоматического продления антироссийских санкций ЕС19:58
- Лукашенко обсудил с Путиным Украину19:31
- Голосование в ООН по Донбассу: названы три страны СНГ, предательски выступившие против Украины, поддержав РФ16:24
- Сурков лично шантажировал вдову Захарченко: сепаратистку вынудили отказаться от участия в "выборах"14:26
- Российские наемники срочно бегут из Донецка в РФ: боевики рассказали, почему больше не могут оставаться в "ДНР"12:46
- "С нами никто не разговаривает, все опускают головы", - бойцы ООС показали класс на учениях Saber Junction в Германии10:23
- Россияне планируют убить Порошенко и обвинить в этом преступлении США08:28
- За включение в повестку дня пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" проголосовало подавляющее большинство: за - 68 стран, против – 1308:14
- Украина следом за США вводит санкции против России20:15
- Россия модернизирует тяжелое вооружение времен «холодной войны»20:03
Лукашенко обсудил с Путиным Украину
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи обсуждали политическое взаимодействие и украинскую тематику. Об этом глава белорусского государства заявил 22 сентября на совещании в Минске, передает БЕЛТА.
"Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего – Украина. В очень позитивном ключе был диалог", – рассказал белорусский лидер.
"Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться прежде всего в Душанбе через неделю (на саммите СНГ. – Ред.). Ну и не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств", - добавил Лукашенко.
Отметим, ранее президент Беларуси со словами "как будто мы вассалы" пожаловался на отношение России к его стране. Лукашенко тогда в очередной раз упрекнул Москуву в недобросовестной конкуренции.
"Да и у нас далеко за примерами ходить не надо – возьмите хотя бы "молочные" и "мясные" баталии, "сахарные", которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок", – говорилось в его недавнем послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, обсуждение, Лукашенко
- Порошенко несколько раз тайно общался с Путиным — СМИ
- Мнение: Переговоры с "ЛДНР" - Савченко "выдала" установку Кремля по решению вопроса Донбасса
- Кто на коне в газовой войне
- Порошенко хочет поговорить с Путиным по телефону
- Жебривский: говорить нужно с «кукловодом» Путиным, а не с его «шестерками»
- Мнение: Путин будет торговаться за Донбасс уже с преемником Обамы
- Венгрия выступила против автоматического продления антироссийских санкций ЕС19:58
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор18:44
- В Горловке и Донецке в училища берут боевиков «ДНР», которые только «числятся»18:03
- На эти кадры можно смотреть вечно - "Осы" мощнейшим ударом превратили в металлолом технику оккупанта17:20
- Боевики на страже абсурда16:45
- В "Укрзализныце" назвали направления Донетчины и Луганщины одними из самых убыточных16:01
- В Макеевке массово пилят деревья. Люди возмущены15:26
- Отправляйтесь домой: прозревшая фанатка «ДНР» шокировала обращением к российским «добровольцам»15:04
- Сурков лично шантажировал вдову Захарченко: сепаратистку вынудили отказаться от участия в "выборах"14:26
- На оккупированных территориях переоборудуют больницы под госпитали и строят морги14:05
- Венгрия выступила против автоматического продления антироссийских санкций ЕС19:58
- Лукашенко обсудил с Путиным Украину19:31
- В базу сайта «Миротворец» начали вносить жителей Закарпатья с венгерскими паспортами19:04
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор18:44
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- В Горловке и Донецке в училища берут боевиков «ДНР», которые только «числятся»18:03
- Синоптики сообщили, когда в Украине выпадет первый снег17:45
- На эти кадры можно смотреть вечно - "Осы" мощнейшим ударом превратили в металлолом технику оккупанта17:20
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- Боевики на страже абсурда16:45
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами