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Применят ракеты и бомбы. РФ проведет в Крыму военные учения

24.09.2018 13:45
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Применят ракеты и бомбы. РФ проведет в Крыму военные учения

В аннексированном Крыму и на РФ примут участие в учениях более 50 самолетов, в том числе сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота.

Начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев заявил, что в совместных учениях примут участие более тысячи военнослужащих: «Будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около десяти кораблей Черноморского флота».

По его словам, эскадрильи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 в районе полигонов Опук и Чауда применят ракеты и бомбы против условных целей .

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, бомба, военные учения
 
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