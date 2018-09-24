Россия ответит новым оружием: Шойгу рассказал про расплату Израиля за крушение Ил-20 в Сирии

24.09.2018 16:50

Министр обороны России Сергей Шойгу заявляет, что действия Израиля и крушение российского самолета "Ил-20" вынудили Кремль пойти на ответные меры и повысить безопасность российских солдат в Сирии.

Спровоцировавшая гибель 15 российских военных катастрофа самолета и скандал с Израилем вынудили Россию перебрасывать на Ближний Восток зенитно-ракетные комплексы "С-300", о чем накануне сообщили российские информационные агентства.

При этом, комментируя причину крушения российского самолета, Шойгу продолжил настаивать, что именно Израиль виновен в катастрофе самолета, так как "израильские экипажи, прекрасно зная воздушную обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к его поражению".

Именно крушение самолета и гибель российских военных заставили Москву перебрасывать оружие на Ближний Восток. Ранее в Израиле ответили РФ и назвали причину крушения Ил-20. Кроме того, российский депутат Шериф призвал разнести авиабазу Израильского государства за погибший Ил-20.



Источник: www.dialog.ua