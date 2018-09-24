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Россия ответит новым оружием: Шойгу рассказал про расплату Израиля за крушение Ил-20 в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу заявляет, что действия Израиля и крушение российского самолета "Ил-20" вынудили Кремль пойти на ответные меры и повысить безопасность российских солдат в Сирии.
Спровоцировавшая гибель 15 российских военных катастрофа самолета и скандал с Израилем вынудили Россию перебрасывать на Ближний Восток зенитно-ракетные комплексы "С-300", о чем накануне сообщили российские информационные агентства.
При этом, комментируя причину крушения российского самолета, Шойгу продолжил настаивать, что именно Израиль виновен в катастрофе самолета, так как "израильские экипажи, прекрасно зная воздушную обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к его поражению".
Именно крушение самолета и гибель российских военных заставили Москву перебрасывать оружие на Ближний Восток. Ранее в Израиле ответили РФ и назвали причину крушения Ил-20. Кроме того, российский депутат Шериф призвал разнести авиабазу Израильского государства за погибший Ил-20.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, Израиль, оружие, Сирия, ООС
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