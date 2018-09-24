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В России преподаватель вуза разделся догола прямо перед студентами: откровенное видео потрясло Сеть
В Интернете разгорелся крупный скандал после того, как в России в Махачкалинском медицинском университете преподаватель прямо на глазах перед изумленными студентами разделся догола во время чтения лекции. Видео было опубликовано в Сети и вызвало грандиозный скандал.
Кадры были сняты студентами на камеру своих мобильных телефонов и впоследствии выложены в социальные сети. Стало известно, что российские власти уже заявили об увольнении преподавателя, которого принудительно направят на прохождение психиатрической экспертизы.
Имя прославившегося преподавателя - Камиль Магомедов, он работал в университете 12 последних лет, при этом никаких психических отклонений за ним не наблюдалось. На опубликованных кадрах видно, как преподаватель полностью снимает с себя всю одежду и прогуливается голым перед сотнями студентов. После этого он спокойно одевается и выходит из аудитории. Российские СМИ пишут, что коллеги педагога предполагают, что он сошел с ума.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, студенты, преподаватель
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