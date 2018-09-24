- Переговорам в Минске не бывать! Геращенко сделала громкое заявление17:43
- Беларусь собирается отказаться от доллара17:10
- Россия ответит новым оружием: Шойгу рассказал про расплату Израиля за крушение Ил-20 в Сирии 16:50
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- Неизвестная сущность прожгла землю в США15:58
- Применят ракеты и бомбы. РФ проведет в Крыму военные учения13:45
- В Москве при выходе из спецприемника задержан Навальный11:15
- В следующем году Землю ожидает засуха, - ученые09:15
- В России началась валютная паника: банки под угрозой09:00
- Украинские корабли идут в Азов: эксперты рассказали о контрмерах по прорыву блокады РФ19:58
В следующем году Землю ожидает засуха, - ученые
В нескольких регионах есть предпосылки к возрастанию засухи.
Такой прогноз озвучил Кайл Тэпли, старший агрометеоролог, Radiant Solutions, США в своей презентации «Влияние погодных условий на мировое производство и ценообразование масличных культур», в рамках VI Международной конференции «Black Sea Oil Trade-2018» в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Оценивая Европу и Причерноморский регион, Кайл Тэпли отметил, что засуха будет оставаться основной проблемой в этих регионах. В осенний период отсутствие осадков благоприятно повлияет на сбор урожая кукурузы и сои, но в то же время есть угроза прорастания неравномерных всходов озимой пшеницы.
В то же время в Северной Америке ситуация с погодой более стабильная: этим летом не было отдельных засушливых районов или избыточных осадков. Хотя сейчас ситуация несколько изменилась.
«Влажная погода на юге Среднего Запада замедлит созревание и сбор урожая кукурузы и сои, но такие условия в южных районах будут способствовать хорошим всходам озимой пшеницы. Угрозы заморозков нет», – отметил Кайл Тэпли.
Подобная ситуация наблюдается и в Южной Америке, хотя агрометеорологи прогнозируют появление умеренного Эль-Ниньо в ближайшее время. «В Бразилии не ожидается крупных задержек с посевной, однако в краткосрочной перспективе может возникнуть проблема засухи. В Аргентине напротив мы ожидаем обилие осадков, что несомненно положительно скажется на урожаях», – сообщил Кайл Тэпли.
Также, по словам Кайла Тэпли, сейчас в Азиатском регионе, в частности в Китае, продолжается благоприятное созревание кукурузы и сои, хотя прогнозируемая ветряная погода в октябре-ноябре может откорректировать ожидания по поводу урожая. Также в Северном регионе Азии есть предпосылки к возрастанию засухи.
Теги: Донбасс, исследования, Земля, засуха
- Жителей Мариуполя напугал необъяснимый гул (АУДИО)
- Корабль SpaceX доставил на Землю «посылки» из космоса
- Обнаружена экзопланета - аналог Нептуна
- Земле грозит масштабная экологическая катастрофа
- Земля вступает в новую фазу вымирания, одними из первых исчезнут люди - ученые
- Жизнь на Землю была занесена из космоса?
- Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»18:15
- Переговорам в Минске не бывать! Геращенко сделала громкое заявление17:43
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 297 человек16:35
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- В жилом доме в ОРЛО прогремел взрыв: четверо пострадавших12:13
- В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам12:00
- Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»18:15
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Переговорам в Минске не бывать! Геращенко сделала громкое заявление17:43
- Победительницу конкурса «Мисс Украины - 2018» лишили титула17:25
- Беларусь собирается отказаться от доллара17:10
- Россия ответит новым оружием: Шойгу рассказал про расплату Израиля за крушение Ил-20 в Сирии 16:50
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 297 человек16:35
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- Неизвестная сущность прожгла землю в США15:58
- Езда без прав: эксперт рассказал, насколько это реально в Украине15:40
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины