В следующем году Землю ожидает засуха, - ученые

24.09.2018 09:15

В нескольких регионах есть предпосылки к возрастанию засухи.



Такой прогноз озвучил Кайл Тэпли, старший агрометеоролог, Radiant Solutions, США в своей презентации «Влияние погодных условий на мировое производство и ценообразование масличных культур», в рамках VI Международной конференции «Black Sea Oil Trade-2018» в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Оценивая Европу и Причерноморский регион, Кайл Тэпли отметил, что засуха будет оставаться основной проблемой в этих регионах. В осенний период отсутствие осадков благоприятно повлияет на сбор урожая кукурузы и сои, но в то же время есть угроза прорастания неравномерных всходов озимой пшеницы.



В то же время в Северной Америке ситуация с погодой более стабильная: этим летом не было отдельных засушливых районов или избыточных осадков. Хотя сейчас ситуация несколько изменилась.



«Влажная погода на юге Среднего Запада замедлит созревание и сбор урожая кукурузы и сои, но такие условия в южных районах будут способствовать хорошим всходам озимой пшеницы. Угрозы заморозков нет», – отметил Кайл Тэпли.



Подобная ситуация наблюдается и в Южной Америке, хотя агрометеорологи прогнозируют появление умеренного Эль-Ниньо в ближайшее время. «В Бразилии не ожидается крупных задержек с посевной, однако в краткосрочной перспективе может возникнуть проблема засухи. В Аргентине напротив мы ожидаем обилие осадков, что несомненно положительно скажется на урожаях», – сообщил Кайл Тэпли.



Также, по словам Кайла Тэпли, сейчас в Азиатском регионе, в частности в Китае, продолжается благоприятное созревание кукурузы и сои, хотя прогнозируемая ветряная погода в октябре-ноябре может откорректировать ожидания по поводу урожая. Также в Северном регионе Азии есть предпосылки к возрастанию засухи.