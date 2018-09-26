Госдума РФ поддержала повышение пенсионного возраста

26.09.2018 14:25

Госдума РФ поддержала законопроект о пенсионной реформе во втором чтении.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечает, что депутаты одобрили поправки президента России Владимира Путина, в том числе о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63.

Также, Володин отметил: «Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента».

Источник: https://donpress.com