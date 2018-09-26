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На картах Google рассмотрели Лохнесское чудовище
Женщина целенаправленно рассматривала карты по часу в неделю.
Жительница США Лиза Стаут обнаружила лох-несское чудовище на снимках Google Earth трехлетней давности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
«Я увидела существо, которое, как мне кажется, может быть Несси или по крайней мере тем, что чаще всего принимают за него местные жители и туристы», - рассказала Стаут изданию The Mirror.
Она рассказала, что увлеклась поисками чудовища, когда ее уволили с работы. Женщина целенаправленно рассматривала карты по часу в неделю, и через какое-то время заметила силуэт, похожий на лох-несское чудовище, недалеко от курорта Loch Ness Highland Resort.
На опубликованном ею снимке можно увидеть темный силуэт, выступающий из воды. Легенда о лох-несском чудовище ежегодно привлекает в Шотландию миллионы туристов.
Теги: Донбасс, карта, Google, Лох-Несское чудовище
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