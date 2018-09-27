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Найден труп звезды известных сериалов. ВИДЕО
Популярный исполнитель ролей в топовых сериалах Соединенных Штатов Америки был найден в доме своего отца без признаков жизни.
Пол Джон Васкес, сыграл множество второстепенных ролей, в том числе «засветился» в таких мега-популярных в США сериалах, как: «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Убойный отдел», «Скорая помощь» и «Отель Малибу», пишет Политека.
Джон Васкес умер в понедельник, 24 сентября, вечером от сердечного приступа в доме своего отца в Сан-Хосе.
Есть информация, что отец нашел его в бессознательном состоянии. Прибывшие на вызов парамедики, не смогли реанимировать актера. Что именно спровоцировало смерть, и от чего у него мог случиться сердечный приступ, в данный момент устанавливается.
Согласно его профилю на IMDB, Васкес, помимо актерской деятельности, написал сценарий к короткометражному фильму «Thug Alley» («Переулок бандитов»), который в данный момент находится в процессе подготовки к съемкам.
Умершему актеру было всего 48 лет.
Теги: Донбасс, звезда, смерть, сериал
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