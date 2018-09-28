Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Раскрыта загадка фиолетового апельсина

28.09.2018 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Раскрыта загадка фиолетового апельсина

Апельсин не представлял никакой угрозы для здоровья.

Жительница австралийского города Брисбен Нети Моффитт обратилась в органы санитарного надзора Австралии с просьбой выяснить причины изменившегося цвета апельсина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Би-Би-Си".

Отмечается, что двухлетний сын Моффитт съел несколько долек, когда женщина увидела, что оставшаяся часть апельсин стала фиолетовой.

"Это выглядело так, будто кто-то обмакнул этот апельсин в чернила. Но у нас никогда не было чернил. Я сразу подумала, что ребенок может отравиться", - рассказала Моффитт.

Результаты экспертизы показали, что причиной изменения цвета стала естественная реакция между природными антиоксидантами, содержащимися в апельсине и частицами железа на только что заточенном лезвии ножа. Ученые добавили, что апельсин не представлял никакой угрозы для здоровья.
"Обычно мы исследуем образцы, крови, мочи, воды и грунта. Опыт исследования апельсина стал для нашей команды совершенно новым", - сказал Стюарт Карсвел, главный химик департамента здравоохранения штата Квинсленд.

Ранее сотрудники университета Сиднея пришли к выводу, что регулярное употребление апельсинов оказывает положительное влияние на здоровье глаз.



Теги: Донбасс, апельсин, металл, нож, химическая реакция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх