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Хакеры взломали миллионы аккаунтов в Facebook: что происходит
На социальную сеть Facebook была совершена масштабная хакерская атака, которая затронула почти 50 миллионов учетных записей по всему миру.
Как говорится в заявлении компании, около 90 миллионам пользователей советуют принять меры по своей безопасности. После входа в систему, они получат оповещения в верхней части канала новостей, где объясняется, что произошло. Отмечается, что хакеры могли перехватывать записи пользователей и видеть их личную информацию. Это произошло из-за уязвимости системы безопасности.
"Известно, что злоумышленники эксплуатировали уязвимость в коде Facebook, что повлияло на "Просмотреть как" – функцию, которая позволяет людям видеть, как выглядит их собственный профиль для кого-то другого. Это позволило им похитить маркеры доступа к Facebook, которые они могли использовать для того, чтобы забирать аккаунты людей", – сообщили в компании.
Отмечается, что ошибку уже исправили и проинформировали правоохранителей. Маркеры доступа восстановили почти 50 миллионам аккаунтов.
"Мы также делаем упреждающий шаг для обновления маркеров доступа еще для 40 миллионов учетных записей, которых просматривали через функцию "Просмотр как" за последний год. Как результат, около 90 миллионов человек теперь должны снова войти в Facebook или любое официальное приложение компании", – отметили в Facebook.
Пока неизвестно, успели ли хакеры получить доступ к информации из аккаунтов. Кто стоит за атакой тоже не сообщается. Ошибку обнаружили еще 25 сентября. Facebook полностью отключил функцию "пересмотреть как".
Среди пострадавших также оказались аккаунты некоторых пользователей в Украине. В Twitter сообщали, что ночью "выбрасывало" из сети.
"Похоже, здесь ночью Фейсбук вилогинил всех пользователей, и утром, без разницы, на каком девайсе, надо было заходить снова", - написали в сети.
Источник : obozrevatel.com
Теги: Донбасс, миллионы, аккаунт, хакеры
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