Криштиану Роналду идет в суд из-за обвинения в изнасиловании

29.09.2018 09:00

Адвокат футболиста считает, что подобное обвинение является "недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни".

Адвокаты португальского футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду подадут в суд на немецкое издание Spiegel, которое опубликовало заявление американки Кэтрин Майорги с обвинениями в изнасиловании в адрес игрока, сообщает агентство Reuters.

По информации издания, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду заплатил Майорге 375 тысяч долларов, чтобы она "не распространялась о подробностях той ночи".

Адвокат Роналду Кристиан Шерц заявил, что данное заявление является "недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни" и он будет добиваться правовой защиты для своего клиента.

Источник : segodnya.ua