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Криштиану Роналду идет в суд из-за обвинения в изнасиловании
Адвокат футболиста считает, что подобное обвинение является "недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни".
Адвокаты португальского футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду подадут в суд на немецкое издание Spiegel, которое опубликовало заявление американки Кэтрин Майорги с обвинениями в изнасиловании в адрес игрока, сообщает агентство Reuters.
По информации издания, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду заплатил Майорге 375 тысяч долларов, чтобы она "не распространялась о подробностях той ночи".
Адвокат Роналду Кристиан Шерц заявил, что данное заявление является "недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни" и он будет добиваться правовой защиты для своего клиента.
Источник : segodnya.ua
Теги: Донбасс, суд, изнасилование, Роналдо
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