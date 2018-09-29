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Не открывают счета: Европейские банки приравняли Украину к Судану и России
Австрийский офис Raiffeisen bank считает Украину крайне высокорисковой юрисдикцией. В опроснике, который должен заполнить каждый новый клиент банка, чтобы начать обслуживаться в финучреждении, нашу страну поставили в один ряд с Северной Кореей, Суданом, Ираном, Сирией, Крымом, Россией и Беларусью.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Так, в 43 пункте анкеты у клиента спрашивают, не имеет ли компания филиалы, дочерние структуры или совместные предприятия в санкционный стране. И отсылает к исчерпывающему списку, растолковывающему суть понятия «санкционная страна». Среди которых указана и Украина.
Сама анкета не дает понимания, как именно банкиры реагируют на положительный ответ к 43-му вопросу. Однако финансисты говорят, что с учетом репутации перечисленных стран, с высокой вероятностью такому клиенту откажут в обслуживании.
«Я не исключаю, что европейцы просто решили перестраховаться, зная, что часть государства находится вне контроля правительства, к тому же немало граждан Украины внесены в санкционные списки США и ЕС. Чтобы не разбираться в деталях внутренних и внешних конфликтов, географических особенностях, решили вписать страну целиком – так точно не возникнет проблем с регулятором. Так или иначе, это означает, что в чешском Raiffeisen bank компаниям, имеющим украинские дочки, даже не откроют счет», - объяснил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Следует отметить, что громоздкий опросник, состоящий из 69 пунктов, заполняют все новые клиенты банка в филиалах учреждения по всему ЕС. Он создан во исполнение 4-й AML директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, которая в свою очередь является обязательным руководством для всех европейских банков.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Судан
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