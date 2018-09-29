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Сербия привела армию в полную боевую готовность: что происходит

29.09.2018 19:12
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Президент Сербии Александар Вучич перевел армию в состояние полной боеготовности из-за ситуации на севере Косова.

Об этом сообщает TANJUG со ссылкой на источник в администрации президента. Приказ был направлен в Генеральный штаб ВС Сербии после того, как 60 косовских силовиков ROSU ворвались в Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, заняли водохранилище и ГЭС "Газиводе".

По информации МВД Сербии, действия спецназовцев сопровождались задержаниями "сербов, которые не совершили каких-либо преступлений". Отмечается, что в состояние полной боевой готовности переведены все силы полицейского спецназа страны.

Ситуация остается напряженной, однако сообщений о новых инцидентах пока нет. Кроме того, движение на подъезде к ГЭС не перекрывалось. Ожидается, что директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич скоро даст оценку ситуации.

ГЭС "Газиводе" и подстанция "Валач" - ключевые энергетические объекты на севере Косова, которые принадлежат сербской энергосети.

Напомним, что Косово провозгласило независимость в феврале 2008 года. Однако ряд стран, в том числе и Сербия, республику не признали.

Источник : https://www.obozrevatel.com 



Теги: Донбасс, Сербия, армия
 
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