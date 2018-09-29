- Вершбоу о НАТО: Украина готова, наверное, к членству 22:35
- Ученые встревожены стремительным таянием ледников20:18
- МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии20:01
- Сербия привела армию в полную боевую готовность: что происходит19:12
- Лавров рассказал, на что Россия согласна по Донбассу: вариант Москвы неприемлем для Украины 17:14
- В День города скандал на Театральной площади Мариуполя (ФОТО)16:54
- ''Нет и быть не может'': Порошенко рассказал о бизнесе в России15:11
- Эксперт: пока Киев запускает шарики, мы проигрываем войну России в Приазовье13:09
- Не открывают счета: Европейские банки приравняли Украину к Судану и России11:18
- Хакеры взломали миллионы аккаунтов в Facebook: что происходит10:29
Ученые встревожены стремительным таянием ледников
Жители планеты еще никогда не были так близки к опасности
В Арктике колоссальными темпами тает морской лед - с 2012 года растворилось 4,59 млн кв. км. замерзшей воды.Такой вывод сделали ученые НАСА на основе анализа спутниковых снимков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka
Морской лед в Арктике -ледяная шапка, покрывающая значительную часть Северного Ледовитого океана и соседних морей во время арктической зимы. Осенью он утолщается, а весной и летом частично тает. Однако в последние десятилетия глобальное повышение температуры привело к тому, что ледяная шапка быстро уменьшается. Это явление оказывает значительное влияние на погоду и циркуляцию воды в океанах.
Исследователи подсчитали, что с конца 1970-х годов объем арктического морского льда с каждым годом сокращался в среднем на 54 тыс. кв. км. Это эквивалентно потере куска морского льда размером с Мэриленд и Нью-Джерси.
С 2030 года в Арктике начнется похолодание - его причиной станет не глобальное изменение климата, а начало 70-летнего климатического цикла, заявил ранее заведующий отделом взаимодействия океана и атмосферы Арктического и антарктического научно-исследовательского института Генрих Алексеев.
Также специалисты предупредили о катастрофе, которая начнется в России и накроет весь мир . Группа ученых заявила о нестабильности ледникового комплекса Вавилова, который расположен на Северной Земле. Ледники, по словам специалистов, начали быстро таять.
Кроме того, резко увеличилась скорость движения шапки ледников - сегодня она составляет 25 метров в день, хотя еще несколько десятков лет назад показатель исчислялся в сантиметрах.
Ранее считалось, что ледяные шапки, расположенные в северных широтах, отличаются особой устойчивостью перед глобальным изменением климата. Хотя из-за увеличения средней температуры атмосферы ледниковый покров в Арктике и Антарктике начинает уменьшаться, ученые не ожидали, что это в значительной степени коснется стабильных покровных ледников. Новые данные показывают, что последние оказались уязвимыми к потеплению, и их таяние может привести к увеличению уровня моря примерно на треть метра.
Теги: Донбасс, ученые, ледник
- "Донецк, здесь время остановилось", - появилось знаковое фото из Донбасса после российской оккупации01:22
- В Россию поехал груз с убитым на Донбассе Русланом Абикеновым: появилось фото ликвидированного военного с Урала01:04
- В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата20:45
- Боевики «ЛНР» и священники МПЦ из «МВД ЛНР» жестко ломают психику детей19:48
- В «ДНР» рассказали подробности подрыва кандидата на пост «главы»18:50
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой18:36
- Боевики «ДНР» приставляют к наблюдателям СММ ОБСЕ «конвоиров»17:30
- Боевики в Донецке ходят по квартирам, призывая голосовать за Пушилина16:40
- Похитила хунта: в сети обсуждают исчезновение жены экс-главаря ДНР15:55
- Гиркин: «Губарев -реальный кандидат, а Пушилин — двойной агент СБУ»15:26
- "Донецк, здесь время остановилось", - появилось знаковое фото из Донбасса после российской оккупации01:22
- В Россию поехал груз с убитым на Донбассе Русланом Абикеновым: появилось фото ликвидированного военного с Урала01:04
- СБУ задержала мужчину, который ездил по Киеву с номерами «ДНР»22:50
- Вершбоу о НАТО: Украина готова, наверное, к членству 22:35
- В Киев из Одессы ехало 20 тысяч литров фальсифицированного спирта, но не доехало22:19
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Путин взялся за Закарпатье: стало известно о секретных переговорах21:43
- Глава МИД Венгрии попал в базу «Миротворца»21:30
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Ученые встревожены стремительным таянием ледников20:18
- Ученые расшифровали записи Ньютона и озвучили дату конца света14:10
- Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака: октябрь 201813:36
- В Украине запретили популярную вакцину12:50
- Как оскорбления изменяют структуру нашего мозга07:42
- 9 советов, как противостоять агрессии07:16
- Медики назвали главное правило здорового сна22:18
- Повысят ли пенсионный возраст в ОРДО? Пушилин прокомментировал ситуацию
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Громкая победа Украины на 200 милионов: Киев дал достойной отпор оккупантам
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"
- «Грохот обстрела». Жители Донецка и Макеевки напуганы сильными боевыми действиями
- Главари "ЛДНР" и кураторы Кремля приходят в себя после диких потерь
- ВСУ отбили десятки атак "ДНР/ЛНР - в РФ опять едут грузы с убитыми