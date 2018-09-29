Ученые встревожены стремительным таянием ледников

29.09.2018 20:18

Жители планеты еще никогда не были так близки к опасности



В Арктике колоссальными темпами тает морской лед - с 2012 года растворилось 4,59 млн кв. км. замерзшей воды.Такой вывод сделали ученые НАСА на основе анализа спутниковых снимков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka



Морской лед в Арктике -ледяная шапка, покрывающая значительную часть Северного Ледовитого океана и соседних морей во время арктической зимы. Осенью он утолщается, а весной и летом частично тает. Однако в последние десятилетия глобальное повышение температуры привело к тому, что ледяная шапка быстро уменьшается. Это явление оказывает значительное влияние на погоду и циркуляцию воды в океанах.



Исследователи подсчитали, что с конца 1970-х годов объем арктического морского льда с каждым годом сокращался в среднем на 54 тыс. кв. км. Это эквивалентно потере куска морского льда размером с Мэриленд и Нью-Джерси.



С 2030 года в Арктике начнется похолодание - его причиной станет не глобальное изменение климата, а начало 70-летнего климатического цикла, заявил ранее заведующий отделом взаимодействия океана и атмосферы Арктического и антарктического научно-исследовательского института Генрих Алексеев.

Также специалисты предупредили о катастрофе, которая начнется в России и накроет весь мир . Группа ученых заявила о нестабильности ледникового комплекса Вавилова, который расположен на Северной Земле. Ледники, по словам специалистов, начали быстро таять.



Кроме того, резко увеличилась скорость движения шапки ледников - сегодня она составляет 25 метров в день, хотя еще несколько десятков лет назад показатель исчислялся в сантиметрах.

Ранее считалось, что ледяные шапки, расположенные в северных широтах, отличаются особой устойчивостью перед глобальным изменением климата. Хотя из-за увеличения средней температуры атмосферы ледниковый покров в Арктике и Антарктике начинает уменьшаться, ученые не ожидали, что это в значительной степени коснется стабильных покровных ледников. Новые данные показывают, что последние оказались уязвимыми к потеплению, и их таяние может привести к увеличению уровня моря примерно на треть метра.