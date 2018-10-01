Больше 800 погибших, тысячи пропавших. После цунами Индонезия лежит в руинах

01.10.2018 19:02

В Индонезии, где метеорологи сначала оповестили о цунами, а потом отменили предупреждение, разрушены тысячи зданий, 830 людей погибли, тысячи пропали без вести.

Количество погибших, будет увеличиваться, предупреждают спасатели, которые продолжают разбирать завалы. Известно, что высота ударной волны цунами составила более трех метров. Цунами возникло после мощного землетрясения магнитудой 7.4 балла. Позже в эпицентре было зафиксировано еще более 170 афтершоков – почти столь же сильных. Подземные толчки продолжались почти сутки.

Источник: https://antikor.com.ua