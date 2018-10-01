Главная / Новости / Мир / Больше 800 погибших, тысячи пропавших. После цунами Индонезия лежит в руинах
Последние новости раздела
- К Земле приближается гигантский астероид22:00
- Россия готовится к большой войне: даже чиновников вытаскивают из кабинетов и отправляют на учения 20:48
- Больше 800 погибших, тысячи пропавших. После цунами Индонезия лежит в руинах19:02
- Путин введет войска в новую страну? Озвучен тревожный прогноз18:20
- Украинская перспектива Генассамблеи ООН16:15
- РосСМИ сообщили о задержании экс-министра Украины15:20
- Как развивается рынок бюджетных авиаперевозок в Украине?15:10
- Освобождение Сенцова: у Путина сделали громкое заявление14:50
- Порошенко рассказал, что хочет сделать Путин перед выборами в Украине: никто подобного не ожидал 13:15
- Боксер Усик ошеломил ответом по оккупированному Крыму 11:18
Больше 800 погибших, тысячи пропавших. После цунами Индонезия лежит в руинах
01.10.2018 19:02
В Индонезии, где метеорологи сначала оповестили о цунами, а потом отменили предупреждение, разрушены тысячи зданий, 830 людей погибли, тысячи пропали без вести.
Количество погибших, будет увеличиваться, предупреждают спасатели, которые продолжают разбирать завалы. Известно, что высота ударной волны цунами составила более трех метров. Цунами возникло после мощного землетрясения магнитудой 7.4 балла. Позже в эпицентре было зафиксировано еще более 170 афтершоков – почти столь же сильных. Подземные толчки продолжались почти сутки.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Индонезия, землетрясение, цунами
Читайте также:
- Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до более 140
- Ученые-геологи заявили, что южная часть США уходит под землю
- В Индонезии произошло землетрясение силой 7,5 балла
- Иностранцы и дончане: главные различия
- Землетрясение в Калифорнии напугало американцев (ВИДЕО)
- Новые санкции США: Медведев погрозил концом
- Настоящие нацисты в Донецке: блогер Фашик Донецкий о том, как "православные ополченцы" убивают "иноверцев"21:39
- На Донетчине разворовали около километра железной дороги20:32
- В ОРДО рассказали о состоянии раненого при подрыве мины ребенка19:45
- Боевики не пропустили раненых мирных жителей в Мариуполь19:30
- О систематических преступлениях боевиков и о том, что их ожидает18:00
- Еще больше территории на Донбассе освобождено: в ООС рассказали, что террористов удалось отбросить далеко17:45
- На полях своих взрывают: в Минобороны рассказали, как в "Л/ДНР" готовятся к новым эскалациям на Донбассе17:15
- Пушилин пообещал новые льготы участникам НВФ в ОРДО16:45
- В Донецке при проверке боевики требуют прописку в «паспортах ДНР»16:30
- Убийство Захарченко: на резонансном видео обнаружили подозрительную деталь прямо перед взрывом (ФОТО) 16:00
- К Земле приближается гигантский астероид22:00
- Настоящие нацисты в Донецке: блогер Фашик Донецкий о том, как "православные ополченцы" убивают "иноверцев"21:39
- Грядет дальнейшее ухудшение отношений: Киев намерен выслать венгерского посла, если Будапешт его не отзовет21:20
- Билеты на поезда подорожали21:05
- Россия готовится к большой войне: даже чиновников вытаскивают из кабинетов и отправляют на учения 20:48
- На Донетчине разворовали около километра железной дороги20:32
- Владельцев дизельных авто будут штрафовать: принят жесткий закон20:16
- Зарплата украинцев пошла на убыль20:00
- В ОРДО рассказали о состоянии раненого при подрыве мины ребенка19:45
- Боевики не пропустили раненых мирных жителей в Мариуполь19:30
- Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость07:45
- 30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать14:54
- В «ЛНР» "все бесплатно", но не совсем…14:04
- Прилепин: после Путина Россию ждет кошмар - возвращение в девяностые13:20
- «Эти Майданы... Стыдно за все, что происходит сейчас»: Винник назвал искусственной Революцию Достоинства12:56
- Температура 37-37,5° – терміново до лікаря: українців попередили про небезпечну інфекцію10:38
- Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков08:43
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- «Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
- Гиркин: «Губарев -реальный кандидат, а Пушилин — двойной агент СБУ»
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"
- Истинную причину как могут скрывают..." - житель Макеевки назвал реальную причину массового отравления водой
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой
- Мощный взрыв потряс Горловку: много убитых детей, жители в панике и хотят растерзать оккупантов