Путин введет войска в новую страну? Озвучен тревожный прогноз

01.10.2018 18:20

Координатор группы «Информационно сопротивление», депутат от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook дал тревожный прогноз относительно ближайших действий президента России Владимира Путина.

По словам Тычука, как и три года назад, когда тоже проходила ГА ООН, Москвой начинает разыгрываться комбинация, очень схожая с сирийской эпопей, передает facenews.

Напомним: тогда Асад попросил Путина вести войска в Сирию. А теперь президент Сербии попросит Путина вести войска на Балканы.

Сценарий довольно простой: новый конфликт/конфликты на Балканах Москва может инициировать по нескольким направлениям — Сербия vs Косово, а также начать толкать Республику Сербскую на выход с БиГ и оказание военной помощи Белграду против косоваров.

«Что это даст Москве? Да уж не сомневаемся, что многое. От отвлечения внимания США и ЕС от событий в Украине и других проколов Кремля по всему миру, которые уже устойчиво пахнут Гаагой, до расшатывания «подбрюшья» Европы и дальнейших деструктивных действий по недопущению вступления стран балканского региона в ЕС и НАТО. Также, в контексте ситуации в Украине, это — возможность синхронно начать мероприятия по дестабилизации нескольких украинских регионов (на Юге, Востоке и Западе нашей страны)», — пишет Тымчук.

Год назад группа ИС писала о возможности такого сценария со стороны России: «параллельно с афганской темой аналитики сейчас довольно много говорят о новом очаге напряженности, который в ближайшее время также может вспыхнуть на Балканах – там этнические проблемы могут перерасти, конечно же благодаря Кремлю и его «пятой колоне», в христианско-мусульманский конфликт, куда Москва динамично «ввинтит» и ИГИЛ».

«Большинство боевиков-террористов будет возвращаться в страны исхода либо уезжать в другие государства теми же маршрутами, что и при выезде в зоны конфликта. Специальные исследования показывают, что особенно востребован балканский маршрут», — отметил глава Антитеррористического центра государств – участников СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

Тымчук пишет, что некоторые российские эксперты прокомментировали заявления Новикова в таком ключе: «На Балканах существуют целые анклавы радикальных исламистов. Больше всего их в Боснии. Многие «бойцы джихада» приехали туда воевать в 1990-е гг., да так и остались. Чуть меньше их было в Косово, в албанских районах Македонии. Целые «ваххабитские» сёла есть в Сербии, Болгарии, Македонии, Черногории, и разумеется — в Боснии и Албании. На Балканах затеряться проще, да и географически они лежат между Ближним Востоком и Западной Европой. Особенно удобны Косово и Босния, где по факту царит управленческая анархия. Там легче всего скрыться, смешаться с толпой. Да и в других странах региона спецслужбы не самые сильные».

Источник: https://from-ua.com