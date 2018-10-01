- К Земле приближается гигантский астероид22:00
- Россия готовится к большой войне: даже чиновников вытаскивают из кабинетов и отправляют на учения 20:48
- Больше 800 погибших, тысячи пропавших. После цунами Индонезия лежит в руинах19:02
- Путин введет войска в новую страну? Озвучен тревожный прогноз18:20
- Украинская перспектива Генассамблеи ООН16:15
- РосСМИ сообщили о задержании экс-министра Украины15:20
- Как развивается рынок бюджетных авиаперевозок в Украине?15:10
- Освобождение Сенцова: у Путина сделали громкое заявление14:50
- Порошенко рассказал, что хочет сделать Путин перед выборами в Украине: никто подобного не ожидал 13:15
- Боксер Усик ошеломил ответом по оккупированному Крыму 11:18
Россия готовится к большой войне: даже чиновников вытаскивают из кабинетов и отправляют на учения
Вместо примирения с оппонентами и возвращения соседям их суверенной территории Москва продолжает гнуть милитаристическую линию и "науськивать" население против мифического "внешнего врага".
МЧС России запустило так называемую "общероссийскую тренировку по гражданской обороне", которая на самом деле является скрытой подготовкой к войне. На эту "тренировку" сгоняют не только обычное население страны и рядовых служащих, но даже и чиновников, сообщает "Диалог.UA".
Сообщается, что органам власти и населению Российской Федерации необходимо отработать действия на случай внезапной внешней агрессии, которая "потребует перехода страны на военное положение". "Должны быть отработаны следующие вопросы: подготовка населения в области гражданской обороны, готовность пунктов управления, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения городков и систем связи и оповещения.
Всем руководителям на местах принять исчерпывающие меры и обеспечить готовность сил к реагированию", - заявил глава МЧС Евгений Зинчев на селекторном совещании в Москве. По словам министра, такие учения проводятся в соответствии с поручением правительства РФ. Согласно легенде учений, происходит обострение внешнеполитической обстановки, и Россия якобы становится объектом нападения, в результате чего по всей стране происходят крупномасштабные чрезвычайные ситуации и аварии.
Данная "тренировка" пройдет целых 4 дня, с 1 по 4 октября. Напомним, россиян на прокремлевском ТВ уже морально готовят к так называемой "гражданской войне" в Украине. При этом далеко не все телезрители знают, что эта война на самом деле гражданской не является. В то же время стало известно, что Путин может ввести войска в Сербию, чтобы "помочь" этой стране бороться с косоварами. Как ранее сообщалось, грузинский патриарх озвучил свою позицию относительно решения Варфоломея выдать Украине автокефалию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, учения, чиновники
- Российские военные сбросили с самолета БМП без парашюта (ВИДЕО)
- Росіяни залишилися незадоволені результатами навчання 1 АК (Донецьк)
- МИД Украины: "Откровенно провокационный характер действий РФ сводит на нет международные усилия по стабилизации ситуации на Донбассе"
- Будет ли большая война: Захарова объяснила ситуацию с учениями России "Восток-2018"
- ГУР: у Росії полюють на резервістів, а вони бояться опинитися на Донбасі
- Россия готовится к большой войне - Мацеревич
- Настоящие нацисты в Донецке: блогер Фашик Донецкий о том, как "православные ополченцы" убивают "иноверцев"21:39
- На Донетчине разворовали около километра железной дороги20:32
- В ОРДО рассказали о состоянии раненого при подрыве мины ребенка19:45
- Боевики не пропустили раненых мирных жителей в Мариуполь19:30
- О систематических преступлениях боевиков и о том, что их ожидает18:00
- Еще больше территории на Донбассе освобождено: в ООС рассказали, что террористов удалось отбросить далеко17:45
- На полях своих взрывают: в Минобороны рассказали, как в "Л/ДНР" готовятся к новым эскалациям на Донбассе17:15
- Пушилин пообещал новые льготы участникам НВФ в ОРДО16:45
- В Донецке при проверке боевики требуют прописку в «паспортах ДНР»16:30
- Убийство Захарченко: на резонансном видео обнаружили подозрительную деталь прямо перед взрывом (ФОТО) 16:00
- К Земле приближается гигантский астероид22:00
- Настоящие нацисты в Донецке: блогер Фашик Донецкий о том, как "православные ополченцы" убивают "иноверцев"21:39
- Грядет дальнейшее ухудшение отношений: Киев намерен выслать венгерского посла, если Будапешт его не отзовет21:20
- Билеты на поезда подорожали21:05
- Россия готовится к большой войне: даже чиновников вытаскивают из кабинетов и отправляют на учения 20:48
- На Донетчине разворовали около километра железной дороги20:32
- Владельцев дизельных авто будут штрафовать: принят жесткий закон20:16
- Зарплата украинцев пошла на убыль20:00
- В ОРДО рассказали о состоянии раненого при подрыве мины ребенка19:45
- Боевики не пропустили раненых мирных жителей в Мариуполь19:30
- Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость07:45
- 30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать14:54
- В «ЛНР» "все бесплатно", но не совсем…14:04
- Прилепин: после Путина Россию ждет кошмар - возвращение в девяностые13:20
- «Эти Майданы... Стыдно за все, что происходит сейчас»: Винник назвал искусственной Революцию Достоинства12:56
- Температура 37-37,5° – терміново до лікаря: українців попередили про небезпечну інфекцію10:38
- Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков08:43
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- «Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
- Гиркин: «Губарев -реальный кандидат, а Пушилин — двойной агент СБУ»
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"
- Истинную причину как могут скрывают..." - житель Макеевки назвал реальную причину массового отравления водой
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой
- Мощный взрыв потряс Горловку: много убитых детей, жители в панике и хотят растерзать оккупантов